Петербургский музей представляет премьеру «Мейергольда»

В Санкт-Петербурге в Государственном музее театрального и музыкального искусства зрителям представят новую театральную постановку «Мейергольд», посвященную молодым годам известного режиссера Всеволода Мейерхольда, передает ТАСС.





Спектакль, приуроченный к 150-й годовщине со дня рождения Мейерхольда, представит зрителям историческую фантазию, происходящую в пространстве Мемориальной квартиры актеров Самойловых, что является одним из пяти зданий музея.





Выбор названия спектакля не является ошибкой. Это отсылка к исторически верному имени Карла Мейергольда, которое впоследствии преобразилось в знаменитое — Всеволод Мейерхольд. В центре повествования — период формирования Мейерхольда как художника: начиная от момента его ухода из дома и заканчивая знакомством со Станиславским, что предопределило его будущий путь в театре.





В главной роли постановки выступит Иван Капорин, 23-летний актер «Балтийского дома», а внешний вид спектакля задан работами художника Лизы Турхан.









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