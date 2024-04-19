Начался прием заявок на XVIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»

Награда впервые в истории смотра будет вручена не человеку, а компании.
Фестиваль пройдет с 7 по 14 ноября 2024 года в Москве.
Об этом рассказал программный директор смотра Иван Кудрявцев.
Об изменениях в законодательстве сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Б...
Правительство выделит средства из резервного фонда.
Награда впервые в истории смотра будет вручена не человеку, а компании.
Фестиваль пройдет с 7 по 14 ноября 2024 года в Москве.
Об этом рассказал программный директор смотра Иван Кудрявцев.
Об изменениях в законодательстве сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Б...
Правительство выделит средства из резервного фонда.
Режиссер планировал снять фильм с Брэдом Питтом.
Выставку планируют открыть в ноябре.
Смотр прошел в Москве с 12 по 17 апреля.
Выступления артистов ГАБТ пройдут с 7 по 12 мая.
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19.04.2024