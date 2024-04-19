Начался прием заявок на XVIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»

Стартовал прием заявок на участие в XVIII Международном кинофестивале «Русское зарубежье», передает Союз кинематографистов России.



Фестиваль пройдет с 7 по 14 ноября 2024 года в Москве. В программу фестиваля войдут лучшие работы отечественных и иностранных кинематографистов, посвященные осмыслению истории России в XX веке, рассказывающие о научном, культурном, духовном наследии соотечественников.



Кинофестиваль «Русское зарубежье» учрежден в 2007 году Домом русского зарубежья им. А. Солженицына и киностудией «Русский путь». Президентом смотра является режиссер, сценарист и продюсер Сергей Зайцев.









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