Пение артистов под фонограмму приравняли к нарушениям прав потребителя

Госдума приравняла пение артистов под фонограмму к нарушениям прав потребителя.



Об изменениях в законодательстве сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.



«Артистов, которые выступают не вживую и не предупреждают об этом зрителей, будут штрафовать», — написал Бородин в своем Telegram-канале.



По словам Бородина, инициатива была выдвинута возглавляемым им проектом.



«Теперь организаторов концертов, которые не уведомили зрителей, что артист поет под фонограмму, будут привлекать к административной ответственности по статьям 14.8 и 14.5 КоАп — «Нарушение иных прав потребителей» и «Оказание услуг при отсутствии установленной информации», — говорится в сообщении.



По словам Бородина, ранее в своем обращении представители федерального проекта предложили ввести нормы, обязующие артистов указывать на афишах и билетах информацию о том, что певец не поет вживую.



«Если организаторы не соблюдают эти требования, получают штраф. При повторном нарушении — запрет деятельности. Теперь будем мониторить каждого артиста на фонограмму», — рассказал Бородин.









Фото: Pixabay.com