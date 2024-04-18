В Ярославле может открыться выставка Репина из собрания Русского музея

Выставка живописных работ Ильи Репина из собрания Русского музея (ГРМ) может открыться в Ярославском художественном музее (ЯХМ). Об этом журналистам рассказала заведующая культурно-выставочным центром ГРМ Марина Полывяная.





Представитель музея в беседе с ТАСС уточнила, что выставка работ Репина может стать следующим совместным проектом Русского музея и ЯХМ. В настоящий момент идут переговоры.





«Мы надеемся, что открытие состоится в конце года - ноябре-декабре», — пояснила Полывяная.





Недавно в городе прошла выставка Ивана Айвазовского из собрания Русского музея. Проект работал в Ярославле с 13 декабря 2023 года. Междисциплинарная выставка объединила живопись, поэзию, театр, музыку и анимацию. Экспозиция стала самой посещаемой в истории Ярославского художественного музея. В течение четырех месяцев выставку посмотрели более 53 тысяч человек.









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