Мариинский впервые за 20 лет примет гастроли балетной труппы Большого театра

Мариинский театр впервые за 20 лет примет гастроли балетной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





В Мариинском театре уточнили, что выступления пройдут с 7 по 12 мая. Предыдущие обменные балетные гастроли состоялись в марте 2003 года, напомнили в пресс-службе.





«Московская труппа покажет в Петербурге два балета – «Спартак» Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича и «Драгоценности» на музыку Форе, Стравинского и Чайковского в постановке Джорджа Баланчина», — говорится в сообщении.





Зрители увидят «Спартака» 7, 8 и 9 мая на Новой сцене Мариинского театра. Главные партии исполнят три состава ведущих солистов. В три заключительных дня состоится пять показов балета «Драгоценности».









Фото: Минкультуры России