Мариинский впервые за 20 лет примет гастроли балетной труппы Большого театра

18.04.2024

Мариинский впервые за 20 лет примет гастроли балетной труппы Большого театра
Мариинский театр впервые за 20 лет примет гастроли балетной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В Мариинском театре уточнили, что выступления пройдут с 7 по 12 мая. Предыдущие обменные балетные гастроли состоялись в марте 2003 года, напомнили в пресс-службе.

«Московская труппа покажет в Петербурге два балета – «Спартак» Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича и «Драгоценности» на музыку Форе, Стравинского и Чайковского в постановке Джорджа Баланчина», — говорится в сообщении.

Зрители увидят «Спартака» 7, 8 и 9 мая на Новой сцене Мариинского театра. Главные партии исполнят три состава ведущих солистов. В три заключительных дня состоится пять показов балета «Драгоценности».


Фото: Минкультуры России