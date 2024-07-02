Стартовали съемки отечественного ромкома «Клевый Уlove»

Стартовали съемки российской романтической комедии «Клевый Уlove».



К производству картины приступила компания «Биг Скрин Продакшн».



Картина расскажет историю трех подруг, которые не могут найти свою любовь. Увлекшись коктейлями при разработке плана поиска мужчины, девушки приезжают на турбазу, где проводятся соревнования по спортивной рыбалке. Девушки понимают, что соревнования, на которых нет ни одной женщины, — большой шанс.



Роли в фильме сыграют Ингрид Олеринская, Алина Алексеева, Ирина Безряднова, Виктор Васильев, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Колчин, Владимир Стержаков, Александр Головин, Андрей Пынзару.



Режиссером картины выступит Максим Максимов, продюсеры — Георгий Малков и Андрей Липов.





Фото: пресс-служба «Биг Скрин Продакшн»