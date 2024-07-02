Крупнейшие театры Екатеринбурга получили гранты для организации тифлокомментирования спектаклей. В департаменте информполитики города отметили, что это позволит людям с нарушениями зрения посещать постановки и полноценно воспринимать происходящее на сцене.





Спектакли станут доступны для более широкого круга зрителей. Посетители театров смогут услышать описание внешнего вида персонажей, их действия и декорации благодаря наушникам.





Так, гранты достались Театру юного зрителя, Театру кукол, Камерному театру, театру «УралОпераБалет» и Свердловской драме.





Ранее в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль «Безумные дни». На мероприятии выступили свыше 600 артистов.









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