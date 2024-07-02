Россияне смогут посмотреть фильм Квентина Дюпье «Второй акт» с 11 июля

02.07.2024

Россияне смогут посмотреть фильм Квентина Дюпье «Второй акт» с 11 июля
Фильм французского режиссера Квентина Дюпье «Второй акт» выйдет в российских кинотеатрах 11 июля. Об этом журналистам сообщили в кинопрокатной компании «Русский репортаж».

Зрительская премьера пройдет 10 июля в кинотеатре «Художественный». Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Мировая премьера картины состоялась на Лазурном берегу, открыв 77-й международный кинофестиваль в Канне. Картина была удостоена 3,5 минуты оваций первых зрителей», — передает ТАСС.

В главных ролях снялись Леа Сейду и Луи Гаррель. В Санкт-Петербурге премьера состоится 10 июля в кинотеатре «Мираж на Большом». Фильм покажут в дубляже.


Фото: YouTube