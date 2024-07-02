В Петербурге начался фестиваль «Золотая коллекция»

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Золотая коллекция».



Открывает фестиваль Академический театр балета имени Леонида Якобсона, Открывает фестиваль Академический театр балета имени Леонида Якобсона, передает ТАСС.



По словам художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Андриана Фадеева, коллектив открывает «Золотую коллекцию» сразу после выступлений на московском фестивале «Бенуа де ла данс» и фестивале «Дни танца в Сириусе».



«Так что финал сезона у нас получается втройне фестивальным», — рассказал Фадеев.



В программу фестиваля вошли балеты «Пиковая дама», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Щелкунчик».









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