Умерла одна из создательниц фотореализма Одри Флэк

Художница, одна из создательниц фотореализма Одри Флэк ушла из жизни в 93 года в Нью-Йорке. Об этом информирует The Washington Post.





Дочь художницы Ханна Маркус отметила, что причиной смерти стали осложнения после разрыва аорты. Одри Флэк не стало 28 июня.





В своих творческих поисках художница переходила от экспрессионизма к фотореализму. Позднее она занялась созданием масштабных скульптур. Основной темой творчества художницы выступал женский опыт. Флэк вдохновляли истории из греческой мифологии, украшения современных женщин и чайные церемонии.





Художница часто писала членов своей семьи. Однако в начале карьеры она скрывала мужа и двух дочерей.





Флэк признавалась, что однажды куратор попросил ее показать некоторые картины, и ей пришлось убирать все следы присутствия детей из столовой, где одновременно находилась студия.





У Флэк остался незавершенным один проект. Более шести лет она работала над скульптурой из бронзы Екатерины Браганской – португальской принцессы XVII века, которая вышла замуж за короля Англии Карла II. В ее честь назвали Квинс – район в Нью-Йорке.









Фото: YouTube