Завершились съемки российского сериала «Разочарованные»

Премьера сериала состоится на платформе Okko в 2025 году.
Мероприятия деловой программы начнутся 20 июля и будут проходить до 22 июля.
Картина расскажет историю трех подруг, которые не могут найти свою любовь.
Открывает фестиваль Академический театр балета имени Леонида Якобсона.
В рамках Дней научного кино состоятся показы современных научных документальных фильмов, посвященных...
Премьера сериала состоится на платформе Okko в 2025 году.
Мероприятия деловой программы начнутся 20 июля и будут проходить до 22 июля.
Картина расскажет историю трех подруг, которые не могут найти свою любовь.
Открывает фестиваль Академический театр балета имени Леонида Якобсона.
В рамках Дней научного кино состоятся показы современных научных документальных фильмов, посвященных...
Режиссеры проекта — Карен Захаров и Армен Ананикян, продюсеры — Армен Ананикян и Максим Рогальский.
Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря.
«Скоропостижная смерть», — сообщили в Театре имени Ленсовета, где служил артист.
По словам губернатора, работы у реставраторов стало много.
Телеведущий находится в больнице, ему предстоит операция.
В рамках мероприятия состоялись прогулки с театральными экспертами, экскурсии по закулисью, мастер-к...
Коллектив представит в Петербурге специальную программу, подготовленную к Международному фестивалю «...
Празднование прошло в рамках 650-летия города Кирова.
Народному артисту РСФСР присудили премию в номинации «Честь и достоинство».
Артистка дала мастер-класс в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».
В главных ролях снялись Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Пол Мескал и другие звезды.
Основатель музея Игорь Маркин отметил, что «стало слишком рискованно» продолжать работу.
Главного героя сыграл Джек Кеси, снимавшийся в «Дэдпуле 2».
Вуз проведет образовательную акцию совместно с Донецкой государственной музыкальной академией имени ...
В результате прослушивания отобрали 12 артистов.
02.07.2024