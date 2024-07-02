Завершились съемки российского сериала «Разочарованные»

02.07.2024

Завершились съемки российского сериала «Разочарованные»
Завершились съемки многосерийного фильма «Разочарованные».

Премьера сериала состоится на платформе Okko в 2025 году.

Проект посвящен девушкам, чья случайная встреча переросла в крепкую женскую дружбу. Каждой из героинь фильма предстоит переосмыслить свое место в мире и постараться найти себя.

В актерский состав проекта вошли Эрика Булатая, Лиза Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина и другие. Режиссер проекта — Денис Виленкин.


Фото: пресс-служба Okko