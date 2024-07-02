Завершились съемки российского сериала «Разочарованные»

Завершились съемки многосерийного фильма «Разочарованные».



Премьера сериала состоится на платформе Okko в 2025 году.



Проект посвящен девушкам, чья случайная встреча переросла в крепкую женскую дружбу. Каждой из героинь фильма предстоит переосмыслить свое место в мире и постараться найти себя.



В актерский состав проекта вошли Эрика Булатая, Лиза Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина и другие. Режиссер проекта — Денис Виленкин.









Фото: пресс-служба Okko