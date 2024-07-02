Иммерсивные экскурсии и концерты классической музыки пройдут на полях фестиваля «Выше звука» в Архызе. Мероприятие состоится в августе.





Правительство Карачаево-Черкесии в Telegram-канале сообщило, что фестиваль пройдет с 7 по 11 августа. Мероприятие представит разнообразие и ценность культурных традиций и наследия республики.





«Запланированы выступления признанных российских музыкантов, проведение специальной творческой резиденции для композиторов и хореографов из разных регионов страны», — уточнили в правительстве республики.





Гостей фестиваля ждут иммерсивные экскурсии, научно-музыкальные прогулки в горах с учеными, концерты классической музыки, включая выступление под открытым небом. Также пройдут мастер-классы по фортепиано и скрипке.









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