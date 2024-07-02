В России в десятый раз стартовали Дни научного кино

В России стартовали Дни научного кино ФАНК. Показы пройдут в десятый раз с 1 июля по 31 октября.



В рамках Дней научного кино состоятся показы современных научных документальных фильмов, посвященных разным отраслям науки: математике, физике, орнитологии, генетике, экологии.



Особенностью Дней научного кино в том, что организатором показов может стать любой желающий — для этого нужно заполнить заявку на сайте. Организаторы приглашают к сотрудничеству ВУЗы, школы, библиотеки, арт-пространства, другие институции, имеющие возможность организовать на своих площадках очные показы.



В этом году Дни научного кино стартуют с премьеры фильма «Колбаса Алексея Митрофанова» Алексея Федорченко. Лента снята в уникальном жанре документально-библиотечного детектива. Картина еще не вышла в прокат, посетители фестиваля смогут первыми увидеть его на больших экранах.









Фото: пресс-служба Дней научного кино