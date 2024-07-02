Редкое полотно Репина 1884 года выставят на аукционе с эстимейтом в 200 тысяч долларов

Аукционный дом Artinvestment впервые представит на открытых торгах картину «Портрет А. Г. Белопольского» Ильи Репина. Полотно написано в 1884 году.





В аукционном доме отметили, что коллекция пополнилась уникальным экспонатом. На портрете изображен Аполлон Белопольский, который был отцом знаменитого астронома и астрофизика, академика Императорской академии наук и близкого друга Репина Аристарха Белопольского.





«Портрет А. Г. Белопольского», когда-то украшавший усадьбу Репина «Пенаты», впервые выставляется на открытые торги. Эстимейт лота составляет 200 тысяч долларов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Artinvestment.





Торги пройдут с 15 по 20 июля на онлайн-портале аукционного дома. Участником может стать любой желающий, предварительно зарегистрировавшись.









Фото: Pixabay.com