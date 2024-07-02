«Битлджус 2» Тима Бертона стал фильмом открытия Венецианского кинофестиваля

Фильм Тима Бертона «Битлджус 2» покажут на открытии 81-го Венецианского кинофестиваля в этом году, говорится на сайте мероприятия. Смотр начнется 28 августа и завершится 7 сентября.





Новый хоррор Бертона выйдет в мировой прокат с 4 сентября. По словам режиссера, он очень взволнован.





«Для меня очень много значит, что мировая премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале», — пояснил Бертон.





Директор мероприятия Альберто Барбера отметил, что «Битлджус 2» знаменует долгожданное возвращение одного из самых знаковых персонажей в фильмографии режиссера. Картина, считает он, подтверждает мастерство и талант Бертона.





Оригинальный «Битлджус» вышел в марте 1988 года. По сюжету семья переезжает в коттедж за городом, где сталкивается с призраком, который пытается выгнать из дома новых обитателей.









Фото: YouTube