Агентство креативных индустрий в Москве реализовало более 170 проектов

Агентство креативных индустрий за время своего существования реализовало свыше 170 проектов в сфере моды, кино, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.





АКИ отмечает свое четырехлетие. Собянин отметил, что креативная индустрия, с одной стороны, является образом жизни, философией, побуждающими создавать нечто новое и то, что было бы интересно большому количеству людей.





«С другой — это динамично растущий сектор городской экономики. Его доля в валовом региональном продукте уже превысила девять процентов и, скорее всего, будет расти и дальше», — поделился мэр столицы.





Собянин уточнил, что для стимулирования этого процесса в 2020 году было создано Агентство креативных индустрий. Задачей АКИ является развитие инфраструктуры, помощь в обучении кадров и поддержка проектов творческого предпринимательства в Москве.









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