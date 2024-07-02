В Мурманске на домах появятся 10 новых муралов в рамках фестиваля «Рост»

В Мурманске на четвертом фестивале уличного искусства «Рост» команды художников из разных регионов нарисуют на домах 10 муралов.



Фестиваль будет проходить в Мурманске до середины июля, сообщает правительство Мурманской области.



«В Мурманске открылся фестиваль уличного искусства „Рост“. До 14 июля команды художников из разных регионов России создадут 10 муралов, две мозаики и панно на стенах домов и технических сооружений», — говорится в сообщении.



Локациями для новых муралов выбраны дома в центре Мурманска на улицах Профсоюзов и Привокзальной. Художники также продолжат работу на самом длинном доме в России в Первомайском округе. Украшать дом начали в 2023 году.



«В программе запланированы мастер-классы, лекции и экскурсии по уже созданным муралам. 3 июля состоится обучение технологическому процессу изготовления флорентийской мозаики. Фестиваль входит в мероприятия регионального плана «На Севере — жить», — говорится в анонсе.



Фестиваль «Рост» проходит в Мурманске с 2021 года. За время проведения фестиваля в городе появилось порядка 50 новых красочных муралов.









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