Стартовали съемки комедийной мелодрамы «Интересное положение».



Проект выйдет на платформе «Иви», производством фильма занимается «Кинокомпания Братьев Андреасян» и онлайн-кинотеатр «Иви».



Главная героиня проекта — женщина, забеременевшая близнецами от разных мужчин.



«Ладу бросает парень в годовщину отношений прямо в постели. Вместе с подругой она едет „заливать“ горе в клуб, где встречает давнего знакомого. Через некоторое время девушка узнает, что беременна — теперь будущей маме двух ангелочков нужно выяснить, кто их отец. Или отцы...», — говорится в описании фильма.



Режиссером комедии выступит Гога Мамаджанян, продюсеры — Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян.



В актерский состав проекта вошли Ольга Кузьмина, Давин Манукян, Вячеслав Чепурченко, Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Елена Балабанова и другие.





Фото: пресс-служба «Иви»