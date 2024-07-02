В Москве стартовали съемки сказки «Баба Яга спасает Новый год»

В Москве стартовали съемки фильма «Баба Яга спасает Новый год».



Производством проекта занимается кинокомпания «Фреш-Фильм». Режиссеры проекта — Карен Захаров и Армен Ананикян, продюсеры — Армен Ананикян и Максим Рогальский.



По сюжету картины мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и невольно освобождает колдунью. Вернувшись в современный мир, Снежная Королева решает отомстить Деду Морозу, с которыми когда-то давно они были друзьями. Волшебница решает заморозить весь мир в канун Нового года, а Дед Мороз прибегает к помощи Бабы Яги и других сказочных существ, чтобы остановить колдунью.



Роли в фильме сыграют Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин, Людмила Артемьева, Сергей Никоненко, Юлия Такшина и другие.



Картину планируется выпустить в прокат уже в декабре 2024 года.









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