Искусственный интеллект в кино обсудят в рамках деловой программы Шукшинского кинофестиваля

Деловая программа Шукшинского кинофестиваля в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» будет посвящена искусственному интеллекту в кино.



Мероприятия деловой программы начнутся 20 июля и будут проходить до 22 июля. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.



«Использование в киноиндустрии искусственного интеллекта — это основная тема деловой программы. <...> Поскольку в рамках „Шукшинских дней на Алтае“ есть кинофестиваль, а у кинофестиваля есть, помимо содержания, еще и технологии, то, собирая киносообщество, мы, конечно, хотим дать в руки инструменты. И поэтому приглашаем экспертное сообщество для того, чтобы пообщаться по этим темам», — приводит ТАСС слова Безруковой.



Вторым важным событием станет показ киноальманаха «Куча» и встреча с авторской группой. Фильм состоит из пяти частей, его снимали несколькими кинематографическими группами на основе реальных событий.



Фильмом открытия Шукшинского кинофестиваля станет лента «Смотри на меня» режиссера Владимира Грамматикова. В основной программе полнометражного игрового кино фестиваля будут представлены 10 картин.





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