Педагоги ГИТИСа проводят мастер-классы в Республике Сербской

Преподаватели ГИТИСа проводят мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому движению на полях Фестиваля академического театра Центра визуальных искусств и Академии искусств Университета Баня-Луки в Республике Сербской. Об этом сообщила пресс-служба вуза.





Занятия ведут декан режиссерского факультета Екатерина Гранитова-Лавровская и старший преподаватель кафедры сценической пластики Роберт Елкибаев. Фестиваль академического театра объединяет студентов театральных школ Сербии и Черногории. Цель мероприятия – продвижение студенческого театрального искусства и обмен опытом. В рамках фестиваля проходят показы спектаклей студентов, мастер-классы, лекции, концерты и выставки.





Организаторы надеются получить международный статус в будущем. Педагоги ГИТИСа отметили, что после мастер-класса Елкибаева все остались очень довольны. Участники также получили ценный опыт в рамках занятия с Гранитовой-Лавровской. Принимают преподавателей из России очень тепло, отметили в пресс-службе.









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