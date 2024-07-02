X Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

В Музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17 и 18 августа пройдет X Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», сообщает пресс-служба народного артиста РФ, художественного руководителя фестиваля Игоря Бутмана.



По словам худрука, специальную программу для фестиваля готовят Полина Гагарина и L’One. Зрителям также представят театрально-музыкальный спектакль «Джаз от первого лица», в котором примет участие народный артист РФ Алексей Гуськов и Московский джазовый оркестр под руководством Бутмана.



«На фестивале будут работать сразу две сцены, на которых выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами», — говорится в анонсе мероприятия.









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