На 73-м году жизни скончался народный артист России Владимир Матвеев.



О кончине артиста сообщает Театр имени Ленсовета.



«Скоропостижная смерть», — сообщили в театре, не уточнив причин.



Владимир Матвеев родился 22 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. В 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего был принят в труппу Ленсовета. На сцене театра Матвеев сыграл множество ролей, он участвовал в постановках «Левша», «Укрощение строптивой», «Прошлым летом в Чулимске», «Трехгрошовая опера», «Убийство Гонзаго», «На бойком месте», «Мера за меру», «Каренин. Анна. Вронский» и других. Актер запомнился своими ролями в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Агент особого назначения», «Ленинград 46», «Великая», «Салют-7», «Троцкий».



Матвеев является лауреатом высшей петербургской театральной премии «Золотой софит», Царскосельской художественной премии, Приза зрительских симпатий петербургского общества «Театрал».









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