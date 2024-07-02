Президентом фестиваля «Кинопроба» стал Алексей Федорченко

Член Союза кинематографистов России, кинорежиссер Алексей Федорченко станет президентом Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба».



Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря, сообщает пресс-служба смотра.



С 2004 по 2023 год президентом смотра был председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РФ, создатель «Кинопробы» режиссер Владимир Макеранец. Он скончался в феврале 2024 года.



«Объявлен президент Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба». Им стал известный российский кинорежиссер и продюсер Алексей Федорченко», — говорится в сообщении.



Алексей Федорченко снял фильмы «Первые на Луне», «Овсянки», «Война Анны», другие картины.









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