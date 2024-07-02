K-pop группа станет хедлайнером «Фандом-феста» в Москве

Корейская k-pop группа TIOT станет хедлайнером «Фандом-феста» в Москве. Фестиваль для поклонников поп-культуры пройдет с 14 по 15 сентября.





В пресс-службе соцсети «ВКонтакте» отметили, что корейский бойз-бэнд, звезды своего жанра, выступит на фестивале с концертной программой. Солисты коллектива прославились благодаря музыкальному проекту Boys Planet. Позднее группа стала лидером k-pop чартов.





«Музыканты встретятся с фанатами в зоне автограф-сессий и проведут хайтач: там поклонники смогут дать пять любимым артистам», — говорится в сообщении пресс-службы.





Фестиваль пройдет на площадке Main Stage. Здесь будут работать главная сцена и «Фан-лекторий», а также зоны «Аллея авторов», «Фан-встречи», «Гик-маркет» и «Фуд-маркет», «Фан-экспо» и зона тихих игр. В один из дней ведущими главной сцены станут актеры кинофраншизы «Майор Гром» Александр Сетейкин и Матвей Лыков.









Фото: YouTube