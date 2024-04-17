В Музее Победы пройдет премьера фильма «Инженер Победы. Маршал Аганов»

Премьера документальной ленты «Инженер Победы. Маршал Аганов» состоится 19 апреля в Музее Победы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





В музее уточнили, что документальная драма посвящена самому засекреченному советскому военачальнику, маршалу инженерных войск, одному из руководителей работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергею Аганову. Авторами сценария и режиссерами картины выступили Олег Массарыгин и Вага Вартанян.





На премьере соберется около 450 человек. Одними из почетных гостей станут ученики маршала генерал-лейтенанты инженерных войск Николай Топилин и Николай Антоненко, а также герои России полковники Рафик Исханов и Владимир Захаров.









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