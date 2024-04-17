Ольга Любимова приняла участие в пленарном заседании Балтийского культурного форума в Калининграде

Министр культуры России Ольга Любимова побывала на пленарном заседании Балтийского культурного форума в Калининграде. Об этом она написала в Telegram-канале.





В рамках заседания спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой, глава Калининградской области Антон Алиханов и другие участники уделили особое внимание реализации нацпроекта «Культура» в регионе.





«С 2019 года были отремонтированы 5 домов культуры и 5 детских школ искусств. Построены 2 ДК. Созданы 14 модельных библиотек. Оснащены 9 музеев и 15 ДШИ. Модернизированы 9 кинозалов», — поделилась министр.





Также в регионе более 6 тысяч человек присоединились к волонтерам культуры. Более 67 тысяч ребят оформили «Пушкинскую карту», говорится в сообщении Ольги Любимовой.





По словам министра, в год 300-летия Иммануила Канта темой форума стала «Философия культуры». Федеральные музеи активно сотрудничают с региональными для сохранения памяти о великом уроженце этих земель.





Одним из таких проектов стала совместная выставка «Кант и русская культура» ГМИРЛИ имени Даля и Калининградского музея изобразительных искусств в «Янтарь-холле». Экспозиция раскрывает новые грани творчества философа. Особая часть выставки — инсталляция «Чаша мудрости, или 300 цитат в год 300-летия Иммануила Канта».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой