В Петербурге открылась выставка о повседневной жизни русского солдата от XVIII века до наших дней

В Артиллерийском музее Санкт-Петербурга открылась выставка «Повседневная жизнь русского солдата от Древней Руси до современности».



По словам старшего научного сотрудника музея Андрея Леонова, впервые в едином пространстве выставки представлены солдатская сума XVIII века и расческа, сделанная из корпуса сбитого над Вьетнамом американского самолета.



«Она объединяет предметы, которые так или иначе сопутствовали русским солдатам начиная с XIII века, может быть даже и чуть раньше, и по наши дни. Самые ранние восстановлены с оригинала на основе материалов, полученных в ходе археологических раскопок, например глиняная чаша. До наших дней дошли только ее осколки. Первые оригиналы — это походная сума воина XVIII века», — рассказал Леонов.



Проект показывает эволюцию воинского снаряжения и предметов, использовавшихся в быту, демонстрирует перемены в функциональной составляющей солдатских сумок, захватывает многовековой период истории.



В число экспонатов вошли древнерусские поясные сумки, гренадерские ранцы, котелки, фляжки, ложки, различные приспособления для чистки пуговиц, бритвы, расчески.









Фото: кадр видео