Более 90 работ представлено на выставке в Луганском художественном музее

17.04.2024
В Луганском художественном музее открылась художественная выставка, посвященная Дню Победы.
Выставка стала рекордной по числу представленных работ за последние девять лет, сообщает
ТАСС.
По словам председателя Союза художников ЛНР Артема Фесенко, на выставке представлено более 90 работ.
«Очень приятно, что представлено более 90 работ. Предыдущие выставки были более скромные — 40-50 работ. Огромное изобилие и живописи, и графики, и декоративно-прикладное искусство представлено, и иконопись, и скульптура. <...> Это одна из рекордных выставок. Больше [работ] набирали юбилейные выставки Союза художников [ЛНР]», — приводит агентство слова Фесенко.
Артем Фесенко рассказал, что первая художественная выставка ко Дню Победы в ЛНР прошла в 2015 году. С 2022 года к ней стали присоединяться жители городов и районов республики, освобожденных в результате СВО. В этом году свои работы на выставке представили авторы из Кременной и Северодонецка.
Впервые на выставке представлены работы художника из Алчевска Данила Багринцева в технике графического дизайна.
Выставка будет работать до 10 мая.
Фото: Pixabay.com