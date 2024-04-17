В Волгограде откроется выставка к 95-летию Александры Пахмутовой

17.04.2024
В Волгограде откроется выставка, посвященная Александре Пахмутовой.
Проект подготовлен к юбилею композитора и начнет работу 19 апреля в музее изобразительных искусств имени Машкова.
9 ноября Александре Пахмутовой исполнится 95 лет.
В основу экспозиции «В песне — жизнь моя! К юбилею Александры Пахмутовой» легли фотографии из семейного архива, личные вещи, музыкальные инструменты, мультимедийные инсталляции и картины. Выставка знакомит посетителя не только с жизнью композитора, но и с историей страны.
На открытии выставки юные музыканты сыграют на рояле Александры Пахмутовой.
Экспонаты позже будут находиться в культурно-образовательном центре Александры Пахмутовой, который будет создан в Волгограде.
Фото: кадр видео