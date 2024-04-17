В Волгограде откроется выставка к 95-летию Александры Пахмутовой

В Волгограде откроется выставка, посвященная Александре Пахмутовой.



Проект подготовлен к юбилею композитора и начнет работу 19 апреля в музее изобразительных искусств имени Машкова.



9 ноября Александре Пахмутовой исполнится 95 лет.



В основу экспозиции «В песне — жизнь моя! К юбилею Александры Пахмутовой» легли фотографии из семейного архива, личные вещи, музыкальные инструменты, мультимедийные инсталляции и картины. Выставка знакомит посетителя не только с жизнью композитора, но и с историей страны.



На открытии выставки юные музыканты сыграют на рояле Александры Пахмутовой.



Экспонаты позже будут находиться в культурно-образовательном центре Александры Пахмутовой, который будет создан в Волгограде.









Фото: кадр видео