Умер американский композитор Ричард Горовиц.

Американский композитор Ричард Горовиц скончался на 76-м году жизни. Об этом информирует итальянский портал ANSA.





Музыкант родился в 1949 году в Буффало, штат Нью-Йорк. За свою жизнь Горовиц успел сняться в короткометражной ленте Фабрицио Кьезы «Красивый ребенок» (2006) и написать к фильму музыку.





Активный период творчества композитора пришелся на период с 1980-х по начало 2000-х. Музыкант написал музыку к таким фильмам, как «Гроши» (1991), «Атлантида» (1992), «Три сезона» (1999).





Наиболее заметным проектом для композитора стала картина «Каждое воскресенье» 1999 года. Главную роль в фильме сыграл Аль Пачино.









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