В Пекине стартовала неделя кинопоказов российских и советских фильмов

«Мосфильм» к столетию киноконцерна открыл в Пекине неделю показа российских и советских фильмов. Зрители увидели фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» 2023 года.





Церемония открытия недели кинопоказов прошла на площадке Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине. В ближайшие дни посетители увидят фильмы «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Служебный роман» Эльдара Рязанова, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и «Калина красная» Василия Шукшина.





Представители РКЦ в беседе с ТАСС уточнили, что зрителям представят две военные киноленты: «Белый тигр» Карена Шахназарова и «Звезда» Николая Лебедева. Фильмы покажут к 9 мая, ближе к 79-й годовщине Дня Победы.





Сотрудник культурного центра отметил, что общественность Пекина заинтересовалась кинопоказами. В ближайшие дни зал будет полностью заполнен, о чем свидетельствуют зарегистрировавшиеся в соцсети WeChat участники.





Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2024-2025 годы перекрестными годами культуры РФ и КНР. В этот период в странах пройдет ряд соответствующих мероприятий.









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