«КиноРепортер» отметит заслуги молодых кинематографистов премией «Аванс»

Журнал «КиноРепортер» в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля назовет имена самых перспективных молодых российских кинематографистов и отметит их заслуги премией «Аванс». Церемония пройдет 20 апреля.



Премия «Аванс» вручается на протяжении более десяти лет и является неотъемлемой частью Московского международного кинофестиваля, очень важным знаком поддержки для молодого поколения отечественных кинематографистов.



«На кинематограф возложена колоссальная миссия — быть путеводной звездой для миллионов людей в самые сложные и переломные моменты. Именно поэтому мы посчитали своим долгом провести нашу премию "Аванс" и отметить тех начинающих ярких представителей киноиндустрии, кто уже сейчас вносит свой значимый вклад в культуру России и на языке искусства говорит со зрителем, вдохновляя, даря надежду и пробуждая лучшее», — отметила основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.

Мария Лемешева добавила, что коллектив журнала бесконечно дорожит и гордится тем, что первые шаги ярких и талантливых профессионалов были сделаны при поддержке «Аванса».



«Безусловно, делать прогнозы в мире искусства — большая ответственность и риск, но без риска невозможно совершить открытия. Вся история премии "Аванс" служит доказательством того, что риск был оправдан. И мы рады, что для киноиндустрии наша премия является навигатором и знаком качества», — отметила Мария Лемешева.

Гостями 11-й премии «Аванс» станут лидеры российского кинематографа, телевидения, члены жюри ММКФ, участники программ, зарубежные гости фестиваля.









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