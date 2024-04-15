В Минске открылась выставка о романе Толстого «Война и мир»

В Минске откроется выставка Государственного музея Льва Толстого «Война и мир» Л.Н. Толстого: место действия Беларусь».



Выставка откроется в Государственном музее истории белорусской литературы 18 апреля и будет работать до 30 июня, передает пресс-служба музея.



«В четверг, 18 апреля, в Государственном музее истории белорусской литературы (Республика Беларусь, г. Минск) откроется выставка «Война и мир» Л.Н. Толстого: место действия Беларусь», подготовленная Государственным музеем Л.Н. Толстого г. Москвы. Выставка продлится по 30 июня», — указано в сообщении.



В экспозицию вошли рукописные наброски, неоконченные предисловия, ранние редакции книги «Война и мир», исторические гравюры, литографии сцен Отечественной войны 1812 года, фотографии Толстого и его семьи, письма.



Посетители смогут изучить следы сложной исследовательской и нравственной работы, сохранившиеся в документах, переписке с членами семьи, друзьями, знакомыми.









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