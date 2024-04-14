Культура в цифровую эпоху: Москва интегрирует технологии для обогащения культурного опыта

Столичные культурные учреждения активно внедряют цифровые технологии, предоставляя жителям уникальные возможности для доступа к искусству и знаниям, сообщает ТГ-канал мэра Москвы





Благодаря единой билетной системе, автоматизированной библиотечной информационной системе и обширному порталу «Узнай Москву», культурное наследие города становится ближе и доступнее.





Система «Афиша» на сайте мэра Москвы Сергея Собянина позволяет покупать билеты в музеи, театры и на другие мероприятия онлайн. За время работы сервиса пользователи приобрели более 10 миллионов билетов, что свидетельствует о высоком спросе на культурные события в цифровом формате.





Более миллиона москвичей оформили единый читательский билет, который дает доступ к сервису поиска и онлайн-бронирования книг в библиотеках Москвы. Сервис обработал свыше 440 тысяч заказов книг, а также помог продлить срок возврата книг более чем в 710 тысяч случаях.





Сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» предоставляет возможность арендовать помещения для личных мероприятий, что стимулирует активное участие граждан в культурной жизни столицы. Более 26,5 тысяч мероприятий были проведены с помощью данного сервиса.





Портал и приложение «Узнай Москву» открывают перед жителями и гостями города более 260 прогулочных маршрутов и информацию о свыше 4 тысяч объектов, включая здания, памятники и музеи. Также доступны тематические маршруты, виртуальные туры и просмотр исторических объектов в дополненной реальности (AR), что делает изучение Москвы интерактивным и увлекательным.



