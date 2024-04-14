Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Урна с прахом известного народного артиста РСФСР и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта была похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщает «Коммерсантъ».





Семья Александра Ширвиндта приняла решение, что церемония прощания и погребения будет проходить в узком кругу, включая только близких и коллег по театру. Несмотря на это, к месту захоронения на Новодевичьем кладбище для выражения своих почестей прибыли некоторые поклонники артиста с цветами.





Захоронение прошло на центральной аллее, где также находятся могилы знаменитостей, таких как Василий Лановой, Инна Чурикова, а также режиссеры Глеб Панфилов и Владимир Меньшов.









Фото: скриншот Youtube