Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

14.04.2024

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
Урна с прахом известного народного артиста РСФСР и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта была похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщает «Коммерсантъ».

Семья Александра Ширвиндта приняла решение, что церемония прощания и погребения будет проходить в узком кругу, включая только близких и коллег по театру. Несмотря на это, к месту захоронения на Новодевичьем кладбище для выражения своих почестей прибыли некоторые поклонники артиста с цветами. 

Захоронение прошло на центральной аллее, где также находятся могилы знаменитостей, таких как Василий Лановой, Инна Чурикова, а также режиссеры Глеб Панфилов и Владимир Меньшов.


Фото: скриншот Youtube