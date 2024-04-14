Скончалась известная донецкая балерина Александра Ежунова

В возрасте 40 лет скончалась выдающаяся балерина из Донецка, Александра Ежунова. Трагедия произошла в субботу, 13 апреля, передает «Комсомольская Правда».





О смерти балерины сообщила Наталья Волкова, художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна, где артистка провела 20 лет своей карьеры.





На странице театра в социальной сети «ВКонтакте» Волкова выразила свои глубокие соболезнования, отметив, что скоропостижная кончина Ежуновой стала невосполнимой потерей, которая оставила след грусти и боли в сердцах всех членов театрального коллектива.









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