В Рязани начнется праздничный сезон фестивалей

Рязань ждет начало праздничного сезона фестивалей, который раскинется с первого мая до девятого августа, сообщает городской портал «ProГород».





В течение мая рязанцы и гости города смогут посетить гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края», где будут предложены блюда местной кухни, приготовленные по старинным рецептам выдающимися шеф-поварами из продуктов, выращенных в этом же регионе.





В начале июня, с 1 по 2 числа, состоится фестиваль ленд-арта «Земля Паустовского» в Солотче. На фестивале гостям предстоит окунуться в атмосферу литературных лекций и классической музыки.





С 10 по 14 июня на территории Рязанского Кремля пройдет «Кремлевские вечера», фестиваль искусств, предлагающий артистические выступления и классические музыкальные композиции.





13 июля в селе Новоселки Рыбновского района будет проведен еще один гастрономический фестиваль под названием «Малина», где в программу войдут различные мастер-классы, ярмарки и гастрономические удовольствия, вкупе с особым меню.





Любителям ремесел будет интересен кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров», который запланирован с 26 по 28 июля на Лыбедском бульваре.





Завершающим мероприятием лета станет фестиваль «Небо России», где зрителей ожидают воздушные шары, спортивные соревнования и творческие состязания.









Фото: скриншот Youtube