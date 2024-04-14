Филиал Музея Победы провел интерактивные квесты ко Дню космонавтики

Музей «Главные оружейные реликвии армии» представил для посетителей мероприятия в честь Дня космонавтики, сообщает «Вечерняя Москва».





Участники мероприятия имели возможность проявить свои знания и умения в ходе участия в интерактивном квесте «Поехали!», где у каждого был шанс выиграть запоминающиеся призы. Задания включали в себя «пуск планет в космос», «распутывание хвоста кометы» и «восстановление порядка планет», причем за выполнение каждого из них посетители получали специальные печати в своих буклетах.





По итогам успешного завершения всех заданий, участникам вручались сладкие сувениры.





Младшие посетители музея смогли принять участие в особых занятиях, в том числе в упражнении «зарядка космонавта», которое демонстрировало принципы гравитации, и в конкурсе рисунков на тему «Мечты о далеком космосе».





Также на главной сцене музея также состоялись «Чтения Памяти. Космос — это не прогулка, ракета — не самолет». С главной сцены филиала зачитали отрывок из воспоминаний Юрия Гагарина о том, как он совершил первый полет в космос и что при этом чувствовал.









Фото: скриншот Youtube