В Геническе дебютировал спектакль «Ханума»

Спектакль «Ханума» был представлен Херсонским музыкально-драматическим театром в Геническе, где данное событие стало первой значительной постановкой театра за последние два года, сообщает ТАСС.





Режиссером постановки, основанной на пьесе известного грузинского писателя Авксентия Цагарели, стал Сергей Потапов.





Начальник отдела профессионального искусства Министерства культуры Херсонской области Богдан Казнавецкий сообщил, что данное представление отличалось особой громкостью и яркостью на фоне культурных событий области. Он отметил кропотливую подготовку актеров к данному событию.





Ружена Рублева, директор театра, расскрыла, что подготовка к спектаклю была достаточно напряженной: несколько актов спектакля готовили в различных городах России из-за загруженности режиссера. Эта работа привела к созданию поистине впечатляющего представления.









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