Студия «Мечталет» анонсирует артбук о создании анимации «Невельской»

Анимационная студия «Мечталет» из Хабаровска анонсировала выпуск особого артбука, посвященного созданию их нового проекта — анимационного фильма «Невельской», посвященного жизни и исследованиям Геннадия Невельского на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.





Артбук предназначен для профессионалов в области анимации и любителей жанра, и предложит глубокое погружение в процесс создания анимационной ленты.





Поддержка Президентского фонда культурных инициатив позволит студии выпустить это коллекционное издание, которое детально осветит этапы работы над фильмом, запланированным к премьере в 2025 году. Фильм поведает историю легендарного русского адмирала, благодаря которому территории Дальнего Востока вошли в состав Российской империи.





В ряде городов Дальнего Востока осенью пройдет серия презентаций данного артбука, задуманных как часть образовательной программы для школ и вузов. В пресс-службе отметили, что к работе над фильмом вдохновила команду «Мечталет» манга о Невельском от проекта Hero4Hero, в результате чего возникла идея анимационной интерпретации важной главы в истории России.





Планируется, что первый тираж артбука в количестве 1,1 тыс. экземпляров наряду с продажей также окажется в коллекциях музеев и библиотек региона, обогащая культурное пространство Дальнего Востока.









Фото: скриншот Youtube