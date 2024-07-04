Никита Михалков вручил дипломы выпускникам девятого набора своей Академии

В селе Щепачиха Нижегородской области прошла церемония вручения дипломов выпускникам девятого набора Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Основатель и ректор Академии пригласил студентов в гости.





Вместе с художественным руководителем продюсерской мастерской Леонидом Верещагиным Никита Михалков официально вручил дипломы профессиональной переподготовки. Всего успешно завершили обучение 27 студентов актерских, режиссерских и продюсерских мастерских. Целый учебный год они трудились над совершенствованием своего мастерства.





В процессе обучения студенты общались, проводили репетиции, посещали мастер-классы от ведущих мастеров индустрии, что помогло им расширить свои знания и подготовиться к вызовам будущей профессиональной деятельности. Обращаясь к выпускникам, Никита Михалков отметил, как они изменились за время обучения и поблагодарил за участие в уникальных мастер-классах и выставках, которые дали им возможность получить важные знания и навыки.





«Да, каждый из вас взял в нашей Академии по своим способностям, силам, желаниям... Но то, что мы сегодня собрались вместе, вручаем дипломы об окончании – лучшее доказательство, что наша творческая семья состоялась», — сказал он.





В этом году мастерские представили несколько короткометражных фильмов и спектаклей, которые были показаны на мероприятии. Педагоги и выпускники прошлых лет также приняли участие в поздравлении выпускников и просмотре лучших работ.





Праздничное мероприятие завершилось демонстрацией фильмов, объединивших усилия всех мастерских академии. Жители Павловского района смогли насладиться просмотром картины, погрузившись в атмосферу увлекательных историй.





В настоящее время идет набор на новый учебный год в Академию Никиты Михалкова, который закончится 7 августа 2024 года. Любой желающий может подать заявку в соответствии с условиями, опубликованными на официальном сайте.









Фото: Пресс-служба АНО ДПО «Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова»