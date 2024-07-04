Кончаловский заявил о планах начать работу над «Макбет» по Шекспиру

Режиссер театра и кино Андрей Кончаловский сообщил журналистам, что планирует начать работу над спектаклем «Макбет» зимой 2025 года, основанным на пьесе Уильяма Шекспира. Трагедия появится на сцене Театра имени Моссовета и станет второй частью запланированной «шекспировской трилогии», включающей комедию «Укрощение строптивой» и фантазию «Буря».





Режиссер отметил, что сегодня у него есть задумка о создании трилогии по произведениям Шекспира. Кончаловский в беседе с ТАСС выразил надежду, что зимой появится спектакль «Макбет». Далее режиссер планирует приступить к работе над «Бурей».





«Таким образом, мы получим трилогию, включающую комедию, трагедию и фантазию», — уточнил Кончаловский.





Премьера спектакля «Укрощение строптивой» в Театре Моссовета состоялась в апреле 2022 года и стала первой частью задуманной «шекспировской трилогии». Кончаловский стремился воссоздать итальянскую эстетику 1920-1930-х годов в рамках этой постановки. В спектакле сыграли заслуженная артистка России Юлия Высоцкая и актер Алексей Розин, исполнившие роли Катарины и Петручио соответственно.









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