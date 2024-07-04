В Пушкинском музее откроется выставка к юбилею Варвары Степановой

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается уникальная выставка под названием «Подруги: к 130-летию Варвары Степановой». Это событие посвящено памяти яркой личности русского авангарда, которая оказала значительное влияние на искусство первой половины ХХ века.





Варвара Степанова, известная как живописец, график, модельер и театральный художник, стала центральной фигурой выставки. Ее творчество и жизнь тесно переплетаются с именами таких талантливых художниц, как Ольга Розанова, Любовь Попова, Александра Экстер, Вера Мухина, Надежда Ламанова, Эсфирь Шуб, и многих других. Вместе они создавали новые художественные идеи и участвовали в уникальных проектах своего времени.





Выставка раскрывает различные аспекты жизни и творчества подруг, начиная с юности и заканчивая влиянием, которое они оказали на развитие искусства. Экспозиция включает в себя работы, отражающие разнообразные направления их творчества: скетчи костюмов, декорации для театра, уникальные модели одежды, книжные иллюстрации и современный дизайн.





Посетители смогут окунуться в мир творческого союза выдающихся женщин, которые воплотили самые смелые идеи в реальность, изменяя ход истории искусства. Выставка призвана не только отметить важные события в истории русского авангарда, но и вдохновить на новые творческие открытия и самовыражение. Экспозиция будет открыта для посетителей с 23 июля по 27 октября 2024 года.









Фото: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина