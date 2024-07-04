Шестая Летняя школа инклюзивных практик проходит в Пушкинском музее

Шестая Летняя школа инклюзивных практик стартовала в Пушкинском музее. Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве отметили, что в Летней школе участвуют музейные специалисты из разных городов страны. Они знакомятся с культурой неслышащих, а также с программами на русском языке жестов.





«Особое внимание участники уделяют организации проектов для нейроотличных людей», — уточнили в министерстве.





Летняя школа инклюзивных практик проходит на площадке ГМИИ имени Пушкина каждый год. Проект осуществляется в рамках программы «Доступный музей». В Летней школе сотрудники учреждений культуры обмениваются опытом проведения мероприятий для посетителей с инвалидностью.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал