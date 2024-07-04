Продюсер Мухаметзянова объяснила, как анимация влияет на популяризацию науки

Генеральный директор анимационной компании «ЯРКО», продюсер и сценарист Альбина Мухаметзянова выступила на круглом столе «Образ будущего в цифровом контенте – проблемы и решения», организованном Госкорпорацией «Росатом». На выставке-форуме «Россия» эксперт объяснила, как анимация популяризирует науку.





Альбина Мухаметзянова подчеркнула, что сегодня дети не мечтают стать космонавтами и учеными.





«Проект «Доктор Динозавров» будет не про это, но его научная составляющая создается для того, чтобы вдохновить зрителей. <…> Нам бы хотелось, чтобы дети знали, что наука – это увлекательно», — пояснила гендиректор «ЯРКО».





На примере фильма она показала, как через увлекательные истории можно вдохновить детей на интерес к палеонтологии и другим научным профессиям.





В заседании также участвовали продюсер и гейм-дизайнер Вячеслав Макаров, руководитель программы «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев и руководитель направления научно-популярной литературы издательства «Бомбора» Владимир Обручев, модератором выступил советник АНО "Институт развития интернета" Владимир Иконников.





На встрече обсудили текущее состояние фантастической и научно-популярной литературы в России, а также формирование образа будущего в кино, анимации и видеоиграх. Альбина Мухаметзянова поделилась своим видением о популяризации науки через детскую анимацию и важности этого процесса. Она привела примеры проектов «ЯРКО», которые помогают детям понять сложные темы. В качестве иллюстрации были представлены сериалы «Живой гараж» и «Технолайк» в сотрудничестве с ИРИ, а также фильм «Доктор Динозавров».









Фото: Пресс-служба Анимационной компании «ЯРКО»