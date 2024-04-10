Режиссер Джордж Лукас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

10.04.2024

Режиссер Джордж Лукас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля, сообщают организаторы смотра.

«Легенда Голливуда, режиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в субботу, 25 мая, на церемонии закрытия 77-го Каннского фестиваля», — говорится в сообщении.

Сам режиссер отметил, что Каннский кинофестиваль всегда занимал особое место в его сердце.

«Для меня большая честь получить это особое признание, которое очень много значит для меня», — сказал кинематографист.


Фото: Pixabay.com