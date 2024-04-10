Режиссер Джордж Лукас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

В первый день лета в саду «Эрмитаж» будут собраны развлечения, полезная программа и любимые артисты.
Режиссер отметил, что Каннский кинофестиваль всегда занимал особое место в его сердце.
На выставке представлено богатое наследие кочевых народов, в разное время проживавших на территории ...
Экспозиция располагается в залах Парадной анфилады Шереметевского дворца — Музея музыки.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.
В первый день лета в саду «Эрмитаж» будут собраны развлечения, полезная программа и любимые артисты.
Режиссер отметил, что Каннский кинофестиваль всегда занимал особое место в его сердце.
На выставке представлено богатое наследие кочевых народов, в разное время проживавших на территории ...
Экспозиция располагается в залах Парадной анфилады Шереметевского дворца — Музея музыки.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.
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10.04.2024