Исторический музей представил выставку «Дикое поле. В Вечном движении»

В Историческом музее открылась выставка «Дикое поле. В Вечном движении», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Кураторы выставки ставили целью рассмотреть особенности взаимодействий между оседлыми и кочевыми мирами на территории всей Северной Евразии.



По словам директора Департамента музеев и внешних связей Елены Харламовой, выставка «Дикое поле» стала очень хорошим примером познавательного и технологичного проекта.



«На выставке, которую мы открываем сегодня, представлено богатое наследие кочевых народов, в разное время проживавших на территории современной России. Это cкифы, cарматы, хазары и многие другие. Проект Исторического музея дает нам возможность во всей полноте ощутить, сколь много эти народы привнесли в нашу культуру, передавая лучшие образцы своей», — рассказала Елена Харламова.



Проект объединил уникальные археологические памятники, произведения ювелирного искусства, оружие, доспехи, одежду, предметы быта кочевых племен, населявших территории Северной Евразии с III тыс. до н.э., гравюры, рисунки, произведения живописи, фотографии и многое другое.



Специальный раздел выставки позволит гостям совершить путешествие во времени и пространстве вместе с соцсетью LOOKY.









Фото: пресс-служба Минкультуры России