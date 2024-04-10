В Петербурге откроется выставка о наследии графов Шереметевых

Государственный музей театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге представит выставку «И все мы кланяемся прошлому сейчас».



Экспозиция располагается в залах Парадной анфилады Шереметевского дворца — Музея музыки, сообщили в пресс-службе учреждения.



Выставка приурочена к юбилейным датам рождения двух братьев графов Шереметевых: 180-летию Сергея Дмитриевича и 165-летию Александра Дмитриевича.



«В центре внимания — взаимоотношения братьев, их значение для русской истории и культуры. Предметами показа стали уникальные экспонаты», — рассказали в музее.



В число экспонатов вошли сервиз с гербами Шереметевых, часы из шереметьевской коллекции с корпусом, увенчанным скульптурной группой «Петр I в бурю на Ладожском озере», родословное древо графов Шереметевых.



Выставка является частью партнерского проекта «Береженая вещь», начатого 10 лет назад с Московским музеем-усадьбой «Останкино».



Выставка «И все мы кланяемся прошлому сейчас» будет работать до 20 января 2025 года.









Фото: Санкт-Петербургский государственный музей

театрального и музыкального искусства