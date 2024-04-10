В Оренбургской области из зоны подтопления вывезено 80 музейных предметов

Из зоны подтопления в Оренбургской области вывезено 80 музейных предметов.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что ведомство контролирует ситуацию по эвакуации музейных ценностей из зоны подтопления. В зоне подтопления находится Музей им. Т.Г. Шевченко.



«Оперативно сработало министерство культуры Оренбургской области. Еще до прихода большой воды все экспонаты и вся учетная документация из музея были вывезены. Всего 80 предметов. Также были эвакуированы предметы временного хранения, картины из выставочного зала. Все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов», — рассказала министр культуры.









Фото: пресс-служба Кремля